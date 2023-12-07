ألمح ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن عدد الأجانب في أندية الدوري السعودي قد لا يتغير الموسم المقبل.

كل أندية الدوري السعودي يمكنها ضم 10 لاعبين أجانب وهو الحد الأعلى المعمول به حاليا ولكن لا ينضم إلى قائمة المباريات سوى 8 لاعبين.

وقال المسحل في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "ورشة العمل الأخيرة التي عقدت مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين ومدربي فرق الدوري السعودي، لم تقرر أو تصوت على زيادة اللاعبين الأجانب".

واستدرك "لكن تم الاستماع لوجهات نظرهم فقط"، مشيرا إلى أن الإيطالي روبرت مانشيني مدرب المنتخب السعودي، يرى أن 8 لاعبين أجانب عدد معقول.

وأضاف "هناك 18 خبيرًا فنيًّا في أرض الميدان مهم جدًّا الاستماع إلى وجهة نظرهم من أجل وضع خارطة طريق لمستقبل كرة القدم السعودية من ناحية عدد الأندية في الأعوام المقبلة، وعدد اللاعبين المحليين في قائمة الأندية للمشاركة، وهل الدوري الرديف مجدٍ أم لا؟ وأفكار أخرى".

في أكتوبر الماضي، اجتمع مسؤولو الكرة السعودية لمناقشة زيادة عدد اللاعبين الأجانب في أندية الدوري السعودي الموسم المقبل إلى 10 بدلا من 8، حسبما ذكرت جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن الاجتماع كان بين ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإبراهيم القاسم الأمين العام، وسعد اللذيذ الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، وناصر لارجيت المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم وممثل من لجنة المسابقات.

وأشار التقرير إلى أن مناقشات الاجتماع ستكون بمثابة خطوة أولى للسير نحو قرار اعتماد زيادة اللاعبين الأجانب، بعد مروره بعدة مراحل للدراسة والحصول على مرئيات بعض الجهات التي لها صلة بالقرار.

بعد ذلك سيتم رفع الأمر إلى مجلس الإدارة من أجل الاعتماد للتطبيق الموسم المقبل.

كما أقيمت ورشة عمل جمعت الأطراف المعنية قبل أيام لمناقشة الأمر.

وضم الدوري السعودي هذا الموسم العديد من الأجانب، الذين لعبوا في أندية الصف الأول في أوروبا بالمواسم الأخيرة.

وذلك بعدما انضم كريستيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية، منتصف الموسم الماضي.

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