مواعيد مباريات الخميس 7 ديسمبر 2023.. بروفة اتحاد جدة الأخيرة قبل المونديال

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 09:48

كتب : FilGoal

عودة حجازي - اتحاد جدة

يلعب فريق اتحاد جدة في الدوري السعودي مباراته الأخيرة قبل كأس العالم للأندية.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

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الدوري السعودي

يحل اتحاد جدة ضيفا على ضمك في تمام الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات SSC Sport.

ويواجه طارق حامد المحترف بصفوف ضمك، فريقه القديم.

وتعتبر تلك المباراة هي الأخيرة للنمور قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وفي نفس التوقيت يلعب الحزم أمام الفتح.

بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية عندما يستضيف الشباب فريق الاتفاق في الثامنة مساء.

الدوري الإنجليزي

يحل نيوكاسل ضيفا على إيفرتون ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويقام اللقاء في التاسعة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يستضيف توتنام فريق وست هام في العاشرة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

اتحاد جدة كأس العالم للأندية مواعيد مباريات اليوم
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