كرة يد - ثلاثي حراسة مرمى وأحمد الأحمر في قائمة الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 00:27

كتب : إبراهيم رمضان

الأهلي والزمالك - كرة يد

شهدت قائمة فريق الزمالك لكرة اليد تواجد ثلاثة حراس مرمى استعدادا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري.

ويقود أحمد الأحمر قائد الفريق قائمة الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر بالإمارات.

وتستضيف صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات السوبر المصري يوم 9 ديسمبر المقبل.

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وتقام مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم المنقضي، والزمالك وصيف الدوري.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود خليل فلفل- هشام السبكى- أحمد وليد

اللاعبون: أحمد الأحمر - مؤمن محمد - أحمد حسام - محمد هشام مودي - محمد علاء لوكا - أحمد مؤمن صفا - أحمد سامح - أكرم يسري - خالد وليد - شادي خليل - هشام صلاح - محمد عبدالغني - زياد حشاد.

وتتكون بعثة الزمالك من، حسن يسري رئيساً لجهاز اليد وحمادة عبدالباري مديراً للجهاز، وأحمد رمضان مديراً فنياً وإيهاب محسن مدرب مساعد ومحمد عبدالمنعم مدرباً لحراس المرمى، ومحمد أشرف علاج طبيعي.

ويدير اللقاء الثنائي ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش من مونتينجرو بترشيح من الاتحاد الدولي للعبة.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري في الموسم الماضي والذي أقيم في مصر.

وكان الأهلي قد حقق في الموسم الجاري لقب دوري أبطال إفريقيا للأندية.

وتواجه الفريقان في نوفمبر الماضي وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 25-24 ليتصدر المرحلة الأولى من الدوري بالعلامة الكاملة.

بينما تأهل الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر في الوقت الذي ودع فيه الأحمر المنافسات بالخسارة من البنك الأهلي.

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