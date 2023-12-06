كرة يد - حميد خارج قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 22:35

كتب : FilGoal

أحمد سيسا - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

أعلن النادي الأهلي عن قائمة فريق رجال اليد استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري.

وشهدت قائمة الأهلي غياب عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق العائد من الإصابة.

وتستضيف صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات السوبر المصري يوم 9 ديسمبر المقبل.

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وتقام مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم المنقضي، والزمالك وصيف الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم

اللاعبون: إبراهيم المصري - أحمد عادل - أحمد خيري - عبد الرحمن فيصل - أحمد سيسا - عبد العزيز إيهاب - عمر كاستيلو - سيف هاني فوكس - محسن رمضان - أحمد راضي - ياسر سيف - عمر سامي - محمد مجدي - نبيل شريف - محمد لاشين.

ويدير اللقاء الثنائي ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش من مونتينجرو بترشيح من الاتحاد الدولي للعبة.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري في الموسم الماضي والذي أقيم في مصر.

وكان الأهلي قد حقق في الموسم الجاري لقب دوري أبطال إفريقيا للأندية.

وتواجه الفريقان في نوفمبر الماضي وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 25-24 ليتصدر المرحلة الأولى من الدوري بالعلامة الكاملة.

بينما تأهل الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر في الوقت الذي ودع فيه الأحمر المنافسات بالخسارة من البنك الأهلي.

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