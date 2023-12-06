Gaming - نسخ الـCD من Avatar: Frontiers of Pandora تحتاج إلى اتصال إنترنت

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

لعبة Avatar

كشف أحد مستخدمي موقع Reddit عن شرائه لنسخة CD من لعبة Avatar: Frontiers of Pandora على جهاز PS5 مبكرًا، قبل يوم إطلاق اللعبة الرسمي غدا الخميس ولكن اللعبة لم تفتح معه بشكل سليم.

إن أنه ظهرت قائمة البداية ثم علقت اللعبة في شاشة البداية دون حركة.

ذكر المستخدم محاولته لتغيير التاريخ والتوقيت لجهازه، لكن دون جدوى.

أخبار متعلقة:
Gaming – لعبة Avatar: Frontiers of Pandora تحصل على تقييمات متوسطة على Metacritic Gaming - تعرف على تفاصيل لعبة Avatar: Frontiers of Pandora Gaming - في نقاط...أهم الأشياء التي عرفناها حول GTA 6

اتضح أن اللعبة تحتاج إلى اتصال إنترنت لتثبيت ملفاتها على الجهاز، وهو الأمر الذي وجده اللاعب موضح على علبة الاسطوانة، ولم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في الدعاية اللعبة.

اللعبة هي لعبة قصة فردية، ومن غير المعتاد أن نرى هذا النوع من القيود على ألعاب فردية خصوصًا في نسخ الاسطوانات التي عادةً ما يشتريها اللاعبون لتفضيلهم لعدم وجود قيود على الاتصال بالإنترنت أو لأنهم يملكون إنترنت ضعيف.

اللعبة ستحصل على تحديث اليوم الأول غدًا بالتزامن مع إصدارها، وهو تحديث يجعل منها قابلة للعب "أوفلاين" بدون اتصال بالإنترنت بحسب "يوبي سوفت" الشركة الناشرة والمطورة للعبة.

gaming لعبة avatar
نرشح لكم
Gaming - دراسة تفسر عدم إصدار GTA 6 على الحاسب Gaming – لعبة Avatar: Frontiers of Pandora تحصل على تقييمات متوسطة على Metacritic Gaming - في نقاط...أهم الأشياء التي عرفناها حول GTA 6 Gaming - لتحسين اللعبة وإضافة لاعبين جدد.. تحديث جديد لـ EA FC24 Gaming - الكشف عن الفيديو التشويقي لـ GTA 6.. وموعد إصدار اللعبة Gaming - أكبر ألعاب إكس بوكس تكسر رقما قياسيا Gaming - الكشف عن موقف رئيس قطاع إكس بوكس من حضور حفل جوائز الألعاب Gaming - قاهرة كروت الشاشة.. Crysis تعود بجزء رابع
أخر الأخبار
عامر حسين: كأس العالم للأندية ربما يتسبب بتأجيل القمة.. وفكرة لنهائي كأس مصر 2023 2 دقيقة | الدوري المصري
الريدز نحو الصدارة.. ليفربول يتخطى شيفيلد يونايتد بثنائية 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - حميد خارج قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر ساعة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(0) مانشستر سيتي.. جووووول بايلي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (1) تشيلسي.. جووووووووول مكتوميناي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
Gaming - نسخ الـCD من Avatar: Frontiers of Pandora تحتاج إلى اتصال إنترنت 2 ساعة | Gamers
Gaming - دراسة تفسر عدم إصدار GTA 6 على الحاسب 2 ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 في الجول يكشف ملامح قائمة الأهلي النهائية لـ كأس العالم للأندية 2023