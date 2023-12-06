Gaming - نسخ الـCD من Avatar: Frontiers of Pandora تحتاج إلى اتصال إنترنت

كشف أحد مستخدمي موقع Reddit عن شرائه لنسخة CD من لعبة Avatar: Frontiers of Pandora على جهاز PS5 مبكرًا، قبل يوم إطلاق اللعبة الرسمي غدا الخميس ولكن اللعبة لم تفتح معه بشكل سليم.

إن أنه ظهرت قائمة البداية ثم علقت اللعبة في شاشة البداية دون حركة.

ذكر المستخدم محاولته لتغيير التاريخ والتوقيت لجهازه، لكن دون جدوى.

اتضح أن اللعبة تحتاج إلى اتصال إنترنت لتثبيت ملفاتها على الجهاز، وهو الأمر الذي وجده اللاعب موضح على علبة الاسطوانة، ولم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في الدعاية اللعبة.

اللعبة هي لعبة قصة فردية، ومن غير المعتاد أن نرى هذا النوع من القيود على ألعاب فردية خصوصًا في نسخ الاسطوانات التي عادةً ما يشتريها اللاعبون لتفضيلهم لعدم وجود قيود على الاتصال بالإنترنت أو لأنهم يملكون إنترنت ضعيف.

اللعبة ستحصل على تحديث اليوم الأول غدًا بالتزامن مع إصدارها، وهو تحديث يجعل منها قابلة للعب "أوفلاين" بدون اتصال بالإنترنت بحسب "يوبي سوفت" الشركة الناشرة والمطورة للعبة.