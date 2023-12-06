Gaming - دراسة تفسر عدم إصدار GTA 6 على الحاسب

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 21:51

كتب : FilGoal

لعبة GTA VI

أعلنت شركة "روكستار" عدم إصدار لعبة GTA 6 سوى على منصات PS5 و Xbox Series X/S في 2025، ما يعني أنها لن تصدر في هذا التوقيت على الحاسب الشخصي.

استغرب الكثيرون هذا القرار ولكن هناك دراسة أجريت مؤخرًا قد تفسر سبب ذلك.

الدراسة جاءت من موقع PlayerTracker، وتفيد بأن 44% ممن يمتلكون لعبة GTA V، يمتلكون نسخة منها على أكثر من منصة.

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الدراسة أكدت أيضًا أن 37.3% ممن يشترون اللعبة حتى الآن يمتلكونها بالفعل.

سعر اللعبة وقت الإصدار كان 60$، وحصلت على تخفيضات عدة وإذا حسبنا أن متوسط سعرها طوال الـ12 عاما الماضية كان 40$، سنجد أن هناك 95 مليون نسخة بيعت (حسبناها من إجمالي المبيعات) لمن هم يمتلكون اللعبة على منصة أخرى.

وبالتالي هناك مليار دولار على الأقل أرباح من اللاعبين الذين يمتلكون اللعبة بالفعل.

يعتبر هذا الأمر دليلا على أن تأخير إصدار اللعبة على PC، تمامًا كما تنوي الشركة فعله مع نسخة GTA VI كان قرارًا استراتيجيًا هدفه المزيد من التربح نتيجة لحنين اللاعبين للغوص في التجربة مجددًا عندما تصدر على PC.

ولا تختلف نسخ الـPC كثيرًا عن المنصات المنزلية سوى في معدلات الإطارات وربما في القوة الرسومية وتقنيات مثل DLSS 3.0 و FSR 3.

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