Gaming - دراسة تفسر عدم إصدار GTA 6 على الحاسب

أعلنت شركة "روكستار" عدم إصدار لعبة GTA 6 سوى على منصات PS5 و Xbox Series X/S في 2025، ما يعني أنها لن تصدر في هذا التوقيت على الحاسب الشخصي.

استغرب الكثيرون هذا القرار ولكن هناك دراسة أجريت مؤخرًا قد تفسر سبب ذلك.

الدراسة جاءت من موقع PlayerTracker، وتفيد بأن 44% ممن يمتلكون لعبة GTA V، يمتلكون نسخة منها على أكثر من منصة.

الدراسة أكدت أيضًا أن 37.3% ممن يشترون اللعبة حتى الآن يمتلكونها بالفعل.

سعر اللعبة وقت الإصدار كان 60$، وحصلت على تخفيضات عدة وإذا حسبنا أن متوسط سعرها طوال الـ12 عاما الماضية كان 40$، سنجد أن هناك 95 مليون نسخة بيعت (حسبناها من إجمالي المبيعات) لمن هم يمتلكون اللعبة على منصة أخرى.

وبالتالي هناك مليار دولار على الأقل أرباح من اللاعبين الذين يمتلكون اللعبة بالفعل.

Why isn't #GTA6 coming to PC yet? According to our data, 44% of GTA V owners have the game on multiple platforms. The "double dip" is very real. pic.twitter.com/ysxL7EV7Mz — PlayTracker (@PlayTrackerNet) December 5, 2023

يعتبر هذا الأمر دليلا على أن تأخير إصدار اللعبة على PC، تمامًا كما تنوي الشركة فعله مع نسخة GTA VI كان قرارًا استراتيجيًا هدفه المزيد من التربح نتيجة لحنين اللاعبين للغوص في التجربة مجددًا عندما تصدر على PC.

ولا تختلف نسخ الـPC كثيرًا عن المنصات المنزلية سوى في معدلات الإطارات وربما في القوة الرسومية وتقنيات مثل DLSS 3.0 و FSR 3.