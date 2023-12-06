كأس ألمانيا – ساربروكن يواصل مفاجآته ويقصي مرموش وفرانكفورت من دور الـ16

واصل ساربروكن إقصاء الكبار في كأس ألمانيا وانتصر بنتيجة 2-0 على إينتراخت فرانكفورت من دور الـ 16.

الفريق القابع في دوري الدرجة الثالثة الألمانية أقصى في الدور الثاني من المسابقة بايرن ميونيخ.

كما أقصى كارلسروه الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الألمانية في الدور الأول من المسابقة.

ويعد أفضل إنجاز للفريق الوصول لنصف نهائي كأس ألمانيا آخرها موسم 2019-2020.

وتأهلت فرق كايرز سلاوترن وفورتونا دسلدورف وبوروسيا مونشنجلادباخ وسانت باولي وباير ليفركوزن مع ساربروكن إلى ربع النهائي.

ويتبقى مقعدين بين شتوتجارت وبوروسيا دورتموند، وهيرتا برلين وهامبورج، يُحسمان اليوم الأربعاء.

وصف المباراة

بدأ عمر مرموش أساسيا في اللقاء.

وفي الدقيقة 20 سجل كاي برونكر هدفا ألغي بداعي وجود خطأ.

وفي الدقيقة 64 سجل اللاعب ذاته هدفا كاتبا التقدم لأصحاب الأرض بتسديدة على يسار كيفين تراب.

وفي الدقيقة 79 سجل لوكا كيربير الهدف الثاني من داخل منطقة الست ياردات.

⚽️ ⁧لوكا كيربر يحرز هدف ساربروكن الثاني في مرمى ⁧آينتراخت فرانكفورت⁩ ⁧#ساربروكن⁩ 2 × 0 ⁧#آينتراخت_فرانكفورت⁩ 🏟️ دور الـ16 🏆 ⁧#كأس_ألمانيا⁩ 🇩🇪 pic.twitter.com/HnRrYnfews — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 6, 2023

وقبل 7 دقائق على نهاية اللقاء أشهر الحكم البطاقة الحمراء لنويل فوتكيو.

الدقائق الأخيرة مرت ثقيلة على الضيوف كاتبة وداعا مبكرا لرفاق مرموش.