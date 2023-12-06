كأس ألمانيا – ساربروكن يواصل مفاجآته ويقصي مرموش وفرانكفورت من دور الـ16

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 21:42

كتب : FilGoal

عمر مرموش

واصل ساربروكن إقصاء الكبار في كأس ألمانيا وانتصر بنتيجة 2-0 على إينتراخت فرانكفورت من دور الـ 16.

الفريق القابع في دوري الدرجة الثالثة الألمانية أقصى في الدور الثاني من المسابقة بايرن ميونيخ.

كما أقصى كارلسروه الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الألمانية في الدور الأول من المسابقة.

أخبار متعلقة:
الثالثة على التوالي.. فرانكفورت يخسر من أوجسبورج بمشاركة مرموش سجل هدفا وأهدر فرصا أخرى.. مرموش يخسر مع فرانكفورت أمام باوك مباراة شهدت تبديل الحكم.. فرانكفورت يخسر من شتوتجارت بمشاركة مرموش عمر مرموش: هذا هو الفارق بين اللعب في المنتخب وفرانكفورت

ويعد أفضل إنجاز للفريق الوصول لنصف نهائي كأس ألمانيا آخرها موسم 2019-2020.

وتأهلت فرق كايرز سلاوترن وفورتونا دسلدورف وبوروسيا مونشنجلادباخ وسانت باولي وباير ليفركوزن مع ساربروكن إلى ربع النهائي.

ويتبقى مقعدين بين شتوتجارت وبوروسيا دورتموند، وهيرتا برلين وهامبورج، يُحسمان اليوم الأربعاء.

وصف المباراة

بدأ عمر مرموش أساسيا في اللقاء.

وفي الدقيقة 20 سجل كاي برونكر هدفا ألغي بداعي وجود خطأ.

وفي الدقيقة 64 سجل اللاعب ذاته هدفا كاتبا التقدم لأصحاب الأرض بتسديدة على يسار كيفين تراب.

وفي الدقيقة 79 سجل لوكا كيربير الهدف الثاني من داخل منطقة الست ياردات.

وقبل 7 دقائق على نهاية اللقاء أشهر الحكم البطاقة الحمراء لنويل فوتكيو.

الدقائق الأخيرة مرت ثقيلة على الضيوف كاتبة وداعا مبكرا لرفاق مرموش.

كأس ألمانيا عمر مرموش عمر مرموش - فرانكفورت
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(0) مانشستر سيتي.. جووووول بايلي مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (1) تشيلسي.. جووووووووول مكتوميناي تشكيل مانشستر يونايتد – غياب راشفورد ضد تشيلسي. وليندلوف يجاور ماجواير تشكيل تشيلسي – بالمر ومودريك وسترلينج أساسيون ضد مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر سيتي - ستونز يعوض غياب رودري ضد أستون فيلا تشكيل ليفربول – جوميز ظهير أيسر.. وجاكبو وصلاح ودياز يقودون الهجوم ضد شيفيلد قائمة مانشستر سيتي - دي بروين على رأس خيارات جوارديولا في كأس العالم للأندية 2023 الكشف عن محاولة مانشستر سيتي ضم ميسي قبل رحيله عن برشلونة.. وصاعقة روبينيو ويونايتد
أخر الأخبار
عامر حسين: كأس العالم للأندية ربما يتسبب بتأجيل القمة.. وفكرة لنهائي كأس مصر 2023 2 دقيقة | الدوري المصري
الريدز نحو الصدارة.. ليفربول يتخطى شيفيلد يونايتد بثنائية 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - حميد خارج قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر ساعة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(0) مانشستر سيتي.. جووووول بايلي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (1) تشيلسي.. جووووووووول مكتوميناي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
Gaming - نسخ الـCD من Avatar: Frontiers of Pandora تحتاج إلى اتصال إنترنت 2 ساعة | Gamers
Gaming - دراسة تفسر عدم إصدار GTA 6 على الحاسب 2 ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 في الجول يكشف ملامح قائمة الأهلي النهائية لـ كأس العالم للأندية 2023