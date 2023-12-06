ذئاب الجبل يكررون البداية السلبية.. تعادل المقاولون العرب مع الداخلية بدون أهداف

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

تعادل المقاولون العرب والداخلية سلبيا في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويعد ذلك التعادل الأول بين الفريقين في الدوري منذ 2019 عندما تعادل 2-2ـ وهو التعادل السلبي الأول بينهما منذ 2017.

ولأول مرة منذ موسم 2012-13 لا يحقق المقاولون العرب الفوز في أول 8 جولات بالدوري، وفي ذلك الموسم حقق الفريق أول فوز له بالمسابقة في الجولة العاشرة.

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وارتقى الداخلية مركزا ووصل للمركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

فيما ظل المقاولون العرب في المركز 17 -قبل الأخير- برصيد 4 نقاط، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق فوزا بالمسابقة حتى الآن.

وصف المباراة

رد القائم الأيمن تسديدة على الطائر من مهاب ياسر في الدقيقة 13.

ومرت ركلة حرة مباشرة نفذها جوزيف أوشايا بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 24.

وتألق الزنفلي في ابعاد تسديدة أحمد الشيمي في الدقيقة 45 إلى ركنية.

وفي الشوط الثاني مرر آلان كيمبادي كرة بينية إلى أحمد سيد غريب الذي انفرد وسدد كرة ارتدت من القائم الأيسر في الدقيقة 64.

وأهدر البديل محمد سالم فرصة تسجيل هدف التقدم بإرسال عرضية أمسكها الحارس على مرتين في الدقيقة 72.

وكاد كيمبادي أن يسجل هدف الفوز القاتل بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 80.

الدقائق الأخيرة مرت بدون خطورة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وللمباراة الثانية على التوالي يتعادل الداخلية سلبيا تحت قيادة هيثم شعبان.

الداخلية المقاولون العرب الدوري المصري
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