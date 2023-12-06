ذئاب الجبل يكررون البداية السلبية.. تعادل المقاولون العرب مع الداخلية بدون أهداف

تعادل المقاولون العرب والداخلية سلبيا في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويعد ذلك التعادل الأول بين الفريقين في الدوري منذ 2019 عندما تعادل 2-2ـ وهو التعادل السلبي الأول بينهما منذ 2017.

ولأول مرة منذ موسم 2012-13 لا يحقق المقاولون العرب الفوز في أول 8 جولات بالدوري، وفي ذلك الموسم حقق الفريق أول فوز له بالمسابقة في الجولة العاشرة.

وارتقى الداخلية مركزا ووصل للمركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

فيما ظل المقاولون العرب في المركز 17 -قبل الأخير- برصيد 4 نقاط، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق فوزا بالمسابقة حتى الآن.

وصف المباراة

رد القائم الأيمن تسديدة على الطائر من مهاب ياسر في الدقيقة 13.

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"أحلى جول مجاش" 😮💣 تسديدة قوية من مهاب ياسر لاعب الداخلية ولكن قائم المقاولون يرفض الهدف!#ONTime_Sports pic.twitter.com/x16n9gRbpz — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 6, 2023

ومرت ركلة حرة مباشرة نفذها جوزيف أوشايا بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 24.

وتألق الزنفلي في ابعاد تسديدة أحمد الشيمي في الدقيقة 45 إلى ركنية.

⚽🔥 تسديدة صاروخية من أحمد الشيبي وتصدي مثالي من الزنفلي حارس مرمى الداخلية #ONTime_Sports pic.twitter.com/Oe17AYYPO1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 6, 2023

وفي الشوط الثاني مرر آلان كيمبادي كرة بينية إلى أحمد سيد غريب الذي انفرد وسدد كرة ارتدت من القائم الأيسر في الدقيقة 64.

وأهدر البديل محمد سالم فرصة تسجيل هدف التقدم بإرسال عرضية أمسكها الحارس على مرتين في الدقيقة 72.

وكاد كيمبادي أن يسجل هدف الفوز القاتل بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 80.

الدقائق الأخيرة مرت بدون خطورة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وللمباراة الثانية على التوالي يتعادل الداخلية سلبيا تحت قيادة هيثم شعبان.