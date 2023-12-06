للمرة الثانية.. نبيل معلول مديرا فنيا لـ الكويت الكويتي

أعلن نادي الكويت الكويتي عودة التونسي نبيل معلول لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

وأشار النادي في بيانه أن المدرب سيصل غدا الخميس لبدء مهام عمله.

وقاد معلول الفريق بين أكتوبر 2021 وحتى مايو 2022 في الولاية الأولى.

وستكون تلك الولاية الثانية للمدرب التونسي مع الفريق بعدما قاده من قبل للفوز بلقب الدوري 2022 وكأس الأمير الكويتي 2021.

ويحتل الكويت المركز الثاني برصيد 17 نقطة من 8 مباريات بفارق نقطتين عن القادسية المتصدر.

وقاد معلول عقب رحيله عن الكويت تدريب الترجي التونسي الموسم الماضي ورحل بعد قيادة الفريق في 38 مباراة.

وخلف التونسي المدرب الصربي بوريس بونياك الذي رحل عن تدريب الفريق.

وستكون مباراة الكويت المقبلة ضد النصر يوم غد الخميس على استاد الصداقة والسلام.