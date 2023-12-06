قائمة فلومينينسي - مارسيلو وميلو وجانسو ونجم بيراميدز السابق في كأس العالم للأندية 2023

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 20:23

كتب : FilGoal

بوكا جونيورز - فلومينينسي

اعتمد فيرناندز دينيز المدير الفني لـ فلومينينسي البرازيلي على كافة نجومه للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

ويتواجد المخضرمون: مارسيلو وفيليبي ميلو وجانسو وكينو لاعب بيراميدز السابق وجيرمان كانو هداف الفريق في القائمة.

وينتظر فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي يوم 18 ديسمبر الجاري الفري الفائز في الدور الثاني بين الأهلي والفائز من لقاء أوكلاند سيتي واتحاد جدة.

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وجاءت قائمة بطل أمريكا الجنوبية:

حراسة المرمى: فابيو – بيدرو فيليبي – فيتور إيديس

الدفاع: صامويل إكسافير – مارلون – مارسيلو – جوجا – فيليبي ميلو – نينو – دييجو باربوسا – ديفيد براز

الوسط: ألكسندر – أندري – ماتيوس مارتينيلي – جانسو – كينو – دانييل سامبايو – جون أرياس – تياجو سانتوس - ليما

الهجوم: جون كينيدي – جيرمان كانو – يوني جونزاليس

وحصد فلومينينسي اللقب لأول مرة في تاريخه بالفوز في نهائي كوبا ليبرتادوريس على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

ويتألق جيرمان كانو البالغ 36 عاما حيث يعد ثالث لاعب يسجل 40 هدفا أو أكثر لفريق في الكرة البرازيلية لموسمين متتالتيين، وحصد لقب هداف كوبا ليبرتادوريس.

وتشهد القائمة أيضا تواجد فابيو الحارس البالغ 43 عاما والذي سبق له المشاركة في كأس العالم للشباب بمصر في 1997 وتوج باللقب رفقة رونالدينيو حينها، وهو الأكبر في البطولة عمرا.

ويظهر لاعب الوسط المدافع أندري والذي ارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال لـ ليفربول البرازيلي في القائمة أيضا.

كما يتواجد جون كينيدي صاحب هدف الفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس وكذلك كينو لاعب بيراميدز السابق.

مارسيلو كأس العالم للأندية فيليبي ميلو كينو فلومينينيسي
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