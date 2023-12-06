كرة سلة - خطوة تفصل الأحمر عن اللقب.. الأهلي يهزم سموحة في نهائي المرتبط

حسم فريق رجال الأهلي لكرة السلة مواجهة الذهاب أمام سموحة في نهائي دوري المرتبط.

وتغلب الأهلي على سموحة بنتيجة 83-53 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان فريق مرتبط الأهلي قد تغلب على سموحة بنتيجة 78-74.

ويحتاج الأهلي للفوز بإحدى مباراتي المرتبط أو الرجال في الإياب يوم الجمعة.

وحال فوز الأهلي بمباراة من المواجهتين يحسم اللقب بشكل رسمي بغض النظر عن نتيجة المواجهة الأخرى.

أما سموحة فيحتاج للفوز في مباراتي المرتبط والرجال من أجل إقامة لقاء فاصل على مستوى الكبار.

ونجح الأهلي في حصد اللقب آخر ثلاث نسخ أقيمت من دوري المرتبط.

وتقام مباريات الإياب يوم الجمعة على صالة حسن مصطفى.

وأقصى الأهلي فريق الزمالك من الدور ربع النهائي، بينما تغلب على الاتحاد السكندري في النهائي.

ومنذ نسخة 2016-2017 لم يفقد الأهلي لقب دوري المرتبط سوى مرة واحدة في موسم 2019-2020.

بينما سموحة يصل لنهائي دوري المرتبط للمرة الأولى في تاريخه.