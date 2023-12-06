قائمة اتحاد جدة – حجازي وبنزيمة وكانتي يتواجدون في كأس العالم للأندية

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 20:04

كتب : رامي جمال

عودة حجازي - اتحاد جدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

وشهدت القائمة تواجد المحترف المصري وقائد الفريق السعودي أحمد حجازي فيها بعد شفائه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

كما شهدت القائمة تواجد كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو وعبد الرزاق حمد الله ورومارينيو وجوتا.

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ويبدأ اتحاد جدة مشواره في البطولة بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر الجاري.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

وجاءت قائمة اتحاد جدة كاملة والتي ضمت 23 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف- مارسيلو جروهي- أسامة المرمش

في الدفاع: عمر حوساوي- لويز فيليبي- زكريا حوساوي- مهند الشنقيطي- حسن كادش- أحمد حجازي- أحمد بامسعود

في الوسط: سلطان الفرحان- نجولو كانتي- فابينيو- إيجور كورنادو- جوتا- فيصل الغامدي- مروان الشافي- عبد الرحمن العبود- مد الله العليان- صالح الجمعان

في الهجوم: كريم بنزيمة- رومارينيو- عبد الرزاق حمد الله

ويمكن لأي فريق إجراء أي تغيير على قائمته قبل 24 ساعة من أول مباراة له حال إصابة أو مرض أي لاعب.

ويقود اتحاد جدة فنيا المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والذي توج مع ريفر بليت الأرجنتيني بكوبا ليبرتادوريس مرتين.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يظهر فيها المدرب الأرجنتيني في كأس العالم للأندية بعد عامي 2015 و2018 حيث حصد المركز الثاني والثالث على التوالي.

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