Gaming – لعبة Avatar: Frontiers of Pandora تحصل على تقييمات متوسطة على Metacritic

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 19:35

كتب : FilGoal

لعبة أفاتار

صدرت اليوم المراجعات الرسمية للعبة Avatar: Frontiers of Pandora، والتي حصلت في متوسط تقييمات النقاد على تقييم 74/100 على موقع Metacritic، وهو الموقع الذي يجمع تقييمات النقاد ويضع لكل لعبة أو فيلم متوسط لهذه التقييمات، ويتضمن قسم تقييمات المستخدمين أيضًا.

معظم المراجعات ذكرت أن اللعبة كانت مكررة وبها نفس أسلوب لعب ألعاب شركة يوبي سوفت السابقة بدون أي ابتكار يذكر، بالإضافة إلى الأداء التقني السيء على المنصات المنزلية والقصة السطحية.

وفي اللعبة سيتحكم اللاعب في شخصية من تكوينه، تعود من بيئة احتضانها مع منظمة RDA العلمية وتحاول استكشاف موطنها الأصلي، مع قبيلة Navi وتوحيدهم أمام خطر RDA المحدق.

أخبار متعلقة:
Gaming - في نقاط...أهم الأشياء التي عرفناها حول GTA 6 Gaming - مقدمة من EA FC24.. كين وساني ضمن المرشحين للاعب الشهر بالدوري الألماني Gaming - لتحسين اللعبة وإضافة لاعبين جدد.. تحديث جديد لـ EA FC24

ذكرت المراجعات أن القصة لعبت على أوتار قصص الأفلام التي اقتبست منها اللعبة، ولم تقدم أي جوانب جديدة تُحسب لها.

فلعبة Avatar: Frontiers of Pandora هي لعبة مقتبسة عن عالم آفاتار الذي يخرج أفلامه المخرج الأيقوني جيمس كاميرون.

اللعبة متوفرة على منصات PS5 و Xbox Series X/S fsu مقابل 70$.

gaming avatar لعبة avatar
نرشح لكم
Gaming - نسخ الـCD من Avatar: Frontiers of Pandora تحتاج إلى اتصال إنترنت Gaming - دراسة تفسر عدم إصدار GTA 6 على الحاسب Gaming - في نقاط...أهم الأشياء التي عرفناها حول GTA 6 Gaming - لتحسين اللعبة وإضافة لاعبين جدد.. تحديث جديد لـ EA FC24 Gaming - الكشف عن الفيديو التشويقي لـ GTA 6.. وموعد إصدار اللعبة Gaming - أكبر ألعاب إكس بوكس تكسر رقما قياسيا Gaming - الكشف عن موقف رئيس قطاع إكس بوكس من حضور حفل جوائز الألعاب Gaming - قاهرة كروت الشاشة.. Crysis تعود بجزء رابع
أخر الأخبار
عامر حسين: كأس العالم للأندية ربما يتسبب بتأجيل القمة.. وفكرة لنهائي كأس مصر 2023 2 دقيقة | الدوري المصري
الريدز نحو الصدارة.. ليفربول يتخطى شيفيلد يونايتد بثنائية 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - حميد خارج قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر ساعة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(0) مانشستر سيتي.. جووووول بايلي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (1) تشيلسي.. جووووووووول مكتوميناي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
Gaming - نسخ الـCD من Avatar: Frontiers of Pandora تحتاج إلى اتصال إنترنت 2 ساعة | Gamers
Gaming - دراسة تفسر عدم إصدار GTA 6 على الحاسب 2 ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 في الجول يكشف ملامح قائمة الأهلي النهائية لـ كأس العالم للأندية 2023