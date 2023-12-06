Gaming – لعبة Avatar: Frontiers of Pandora تحصل على تقييمات متوسطة على Metacritic

صدرت اليوم المراجعات الرسمية للعبة Avatar: Frontiers of Pandora، والتي حصلت في متوسط تقييمات النقاد على تقييم 74/100 على موقع Metacritic، وهو الموقع الذي يجمع تقييمات النقاد ويضع لكل لعبة أو فيلم متوسط لهذه التقييمات، ويتضمن قسم تقييمات المستخدمين أيضًا.

معظم المراجعات ذكرت أن اللعبة كانت مكررة وبها نفس أسلوب لعب ألعاب شركة يوبي سوفت السابقة بدون أي ابتكار يذكر، بالإضافة إلى الأداء التقني السيء على المنصات المنزلية والقصة السطحية.

وفي اللعبة سيتحكم اللاعب في شخصية من تكوينه، تعود من بيئة احتضانها مع منظمة RDA العلمية وتحاول استكشاف موطنها الأصلي، مع قبيلة Navi وتوحيدهم أمام خطر RDA المحدق.

ذكرت المراجعات أن القصة لعبت على أوتار قصص الأفلام التي اقتبست منها اللعبة، ولم تقدم أي جوانب جديدة تُحسب لها.

فلعبة Avatar: Frontiers of Pandora هي لعبة مقتبسة عن عالم آفاتار الذي يخرج أفلامه المخرج الأيقوني جيمس كاميرون.

اللعبة متوفرة على منصات PS5 و Xbox Series X/S fsu مقابل 70$.