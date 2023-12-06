Gaming - في نقاط...أهم الأشياء التي عرفناها حول GTA 6

أعلنت شركة "روكستار" بشكل رسمي عن لعبتها الأكبرGTA 6 والتي كسرت كل الأرقام القياسية الممكنة في مدى انتظار اللاعبين لأي معلومات رسمية حولها.

امتد العرض لمدة دقيقة ونصف، عرفنا من خلالهم معلومات مهمة وقيمة، قد تساعدنا على فهم اللعبة التي نحن أمامها بشكل أكبر. في الجول يقدم لك في نقاط مختصرة أهم ما تعلمناه حول GTA 6.

اسم اللعبة الرسمي هو GTA VI بالأحرف اللاتينية امتدادًا لهذا الاتجاه الذي بدأ مع الجزء الثالث، واستمر حتى الآن.

الشائعات كانت صحيحة في معظمها، اللعبة لديها بطلين، رجل وامرأة ويبدو أن علاقتهما تتمتع بديناميكية شبيهة بـBonnie & Clyde المجرمان الشهيران.

التركيز الأكبر في العرض كان على Lucia، أول بطولة نسائية في تاريخ سلسلة GTA، حيث نرى في العرض تعرضها للاعتقال والدخول للسجن، وأيضًا سطوها على متجر صغير مع جيسون.

نرى في العرض أيضًا مدينة Vice City ، المدينة التي تأخذنا اللعبة إليها مجددًا بعد جزء السلسلة الصادر في 2002 GTA Vice City.

وهذه المرة الخريطة ضخمة ومتنوعة تمتلك بيئات مختلفة من شواطئ وموانئ وشوارع مكتظة، ومناطق ريفية أيضًا وحياة برية غنية بالمخلوقات.

الفيديو لم يقدم لنا أي لقطات أكشن ضخمة، ولكنه استعرض ما يبدو أنها تشكيلات عصابية تحت اسم High Rollez والذين يجرون سباقات بسيارات فخمة.

رأينا أيضًأ وجود سباقات الدراجات النارية على التراب، وهو أمر جديد تضيفه اللعبة لأول مرة.

تفاصيل اللعبة الرسومية جميلة وخصوصًا الإضاءة التي تم تحسينها بشكل غير مسبوق وجعلها أكثر حيوية وتنوعًا، وخصوصًا مع لقطات الغروب أو ضوء الشمس الذهبي الجميل.

أشار الفيديو أيضًا إلى مدينة جديدة تظهر في اللعبة وهي Port Gellhorn المستوحاة من مدينة Port Charlotte أو مدينة Fort Myers.

كما أن مدينتي Port Charlotte أو Fort Myers تشتهران بصيد الأسماك وركوب الأمواج، لذا من الممكن أن تقدم اللعبة أماكن وسواحل متنوعة على خلاف ما كانت عليه الأجزاء السابقة.

مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت في العرض بكثافة، ولكن بالطبع بدون أسماءها الحقيقية، وخصوصًا منصات الفيديوهات القصيرة الشبيهة بتيك توك حيث قدمت اللعبة الكثير من اللحظات التي حدثت في الحقيقية في مدينة فلوريدا التي استوحي منها Vice City وكانت "ترند" في الولاية لفترة طويلة.

لعبة GTA VI ستصدر في 2025 على منصات الجيل الجديد فقط، ما يعني أنها لن تصدر لجهاز PS4 و Xbox One، ولا الحاسب في 2025.