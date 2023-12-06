كرة يد - الكشف عن مواعيد ربع نهائي كأس مصر.. والملاعب المستضيفة

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موعد منافسات ربع نهائي كأس مصر والملاعب المستضيفة.

وتقام جميع مباريات ربع نهائي كأس مصر يوم 8 مارس المقبل في تمام السادسة مساء.

وكان الأهلي حامل اللقب قد ودع المنافسات من ثمن النهائي بعد الخسارة من البنك الأهلي.

وجاءت مواعيد المباريات كالآتي: (8 مارس)

الزمالك × اتحاد الشرطة (صالة الزمالك)

طلائع الجيش × البنك الأهلي (صالة طلائع الجيش)

سموحة × هيليوبوليس (صالة سموحة)

سبورتنج × أصحاب الجياد (صالة سبورتنج)

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض منافسة السوبر المصري يوم 9 ديسمبر الجاري.

وتقام مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم المنقضي، والزمالك وصيف الدوري.

ويدير اللقاء الثنائي ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش من مونتينجرو بترشيح من الاتحاد الدولي للعبة.