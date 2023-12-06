انتهت الدوري المصري - المقاولون (0) (0) الداخلية.. تعادل سلبي

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 18:57

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - الداخلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب والداخلية في الجولة 8 من الدوري المصري.

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، فيما يأتي برصيد 3 نقاط المقاولون العرب في المركز السابع عشر وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز حتى الآن.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 65: كيامبادي يمرر إلى غريب الذي انفرد وسدد كرة ارتدت من القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: الشيمي يسدد كرة قوية يبعدها الزنفلي لركنية.

ق 14:القائم الأيمن يمنع تسديدة مهاب ياسر

بداية اللقاء

الدوري المصري الداخلية المقاولون العرب
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