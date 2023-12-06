انتهت مرتبط السلة - الأهلي (83)-(53) سموحة.. الأحمر ينتصر
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 18:36
كتب : محمد سمير
يلعب فريق الأهلي ضد سموحة في ذهاب مواجهات الكبار لنهائي دوري مرتبط رجال السلة.
وتغلب فريق مرتبط الأهلي على سموحة بنتيجة 78-74 في مباراة الذهاب.
-------------
ق4:00 الأهلي يقترب من الحسم والنتيجة 79-49
ق8:22 الفارق يتسع والنتيجة 71-41
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 66-41
ق2:00 الأهلي يوسع الفارق 58-38
ق7:07 صحوة من الفريق السكندري والفارق يتقلص إلى 46-34
الفترة الثالثة
ق00:00 نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 44-25
ق2:00 سموحة يحاول تقليص الفارق بثلاثية والنتيجة 41-25
ق5:00 الأهلي يوسع الفارق والنتيجة 35-13
الفترة الأولى
ق0:00 ثنائية في الثواني الأخيرة للأهلي والتقدم مستمر 25-11
ق3:00 تفوق الأهلي متسمر والنتيجة 22-6 بعد 4 ثلاثيات متتالية
ق6:30 تفوق للأهلي في البداية والنتيجة 9-2
الفترة الأولى
انطلاق المباراة