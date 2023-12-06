التشكيل - غريب يقود هجوم الداخلية.. وفتحي يجاور نياس في المقاولون العرب

يواصل شوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب الاعتماد على ثنائية هجومية يقودها مامادو نياس ومن خلفه عمر فتحي في مواجهة الداخلية في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد المقاولون العرب.

فيما يبدأ أحمد سيد غريب في هجوم الداخلية ومن خلفه الثنائي مهاب ياسر ومحمود حسونة.

وجاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: لؤي وائل – أحمد علاء – فاروقا نور الدين

الوسط: محمد شوقي غريب – أحمد الشيمي – عماد ميهوب – عبد الرحمن خالد – جوزيف أوشايا

الهجوم: مامادو نياس - عمر فتحي

فيما جاء تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: كريم يحيى - أحمد عماد – محمد عطوة – إيهاب سمير

الوسط: محمود عبد العزيز – محمود حسونة – آلان كيامبادي - مهاب ياسر - أحمد شداد

الهجوم: أحمد سيد غريب

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، فيما يأتي برصيد 3 نقاط المقاولون العرب في المركز السابع عشر وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز حتى الآن.