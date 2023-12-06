كرة يد - ثنائي مونتينجرو يدير قمة السوبر تحكيميا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم دولي من مونتينجرو لإدارة مواجهة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وتستضيف صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات السوبر المصري يوم 9 ديسمبر المقبل.

وتقام مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم المنقضي، والزمالك وصيف الدوري.

ويدير اللقاء الثنائي ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش من مونتينجرو بترشيح من الاتحاد الدولي للعبة.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد أعلن في أواخر أغسطس الماضي إقامة السوبر المصري في الإمارات.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري في الموسم الماضي والذي أقيم في مصر.

وكان الأهلي قد حقق في الموسم الجاري لقب دوري أبطال إفريقيا للأندية.

وتواجه الفريقان في نوفمبر الماضي وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 25-24 ليتصدر المرحلة الأولى من الدوري بالعلامة الكاملة.

بينما تأهل الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر في الوقت الذي ودع فيه الأحمر المنافسات بالخسارة من البنك الأهلي.