قبل مشاركته في مونديال الأندية.. حامل لقب دوري أبطال آسيا يخسر لقبه

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 16:25

كتب : FilGoal

أوراوا ريد دايموندز الياباني

ودع أوراوا ريد دايموندز الياباني حامل لقب دوري أبطال آسيا النسخة الحالية من المسابقة من مرحلة المجموعات.

وخسر أوراوا أمام هانوي الفيتنامي بنتيجة 1-2 ضمن المجموعة العاشرة، ليودع المسابقة.

واحتل الفريق الياباني المركز الثاني في مجموعته، لكن فشل في أن يكون ضمن أفضل الثواني في المجموعات حتى يضمن التأهل للدور التالي.

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ويستعد أوراوا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 الأسبوع المقبل.

سيلعب أوراوا مباراة ربع النهائي ضد ليون المكسيكي يوم الجمعة 15 ديسمبر.

ويتأهل الفائز لملاقاة مانشستر سيتي في نصف النهائي.

في المقابل سيلعب الأهلي مباراة ربع النهائي ضد الفائز من لقاء اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

على أن يلعب المتأهل ضد فلومنينزي البرازيلي في نصف النهائي.

وتقام البطولة في السعودية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

أوراوا ريد دايموند أوراوا ريد دايموندز
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