إقالة كيروش من تدريب منتخب قطر.. وتعيين بديله

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إقالة البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب منتخب قطر.

ويستعد منتخب قطر لخوض منافسات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها الدوحة.

وأفاد الاتحاد القطري في بيان: "أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم بأنه تم انتهاء تولي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، والذي كان يشرف على تدريب المنتخب الوطني الاول خلال المرحلة السابقة بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف البيان "كل الشكر والتقدير للمدرب كارلوس كيروش على المدة التي أشرف بها على تدريب منتخبنا الوطني الاول نتمنى لك التوفيق في مسيرتك القادمة".

ورحل كيروش عن المنتخب القطري، قبل قرابة الشهر من بداية كأس أمم آسيا.

بعد ذلك، أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تعيين ماركيز لوبيز كمدير فني لمنتخب قطر خلفا لكارلوس كيروش.

وكانت صحيفة الوطن القطرية قد أوضحت أن المدير الفني للوكرة ماركيز لوبيز هو الأقرب لتولي قيادة المنتخب القطري خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يتنافس 24 منتخبا من قارة آسيا على لقب البطولة، وذلك خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

وخاض كيروش 12 لقاء مع العنابي، حقق الفوز في 5 وخسر مثلهم وتعادل في مباراتين.

وكان كيروش قد تولى تدريب منتخب قطر خلفا للإسباني فيليكسيس سانشيز.

وسبق وأن قاد كيروش منتخب إيران في 8 مبارايات وفاز في 4 وخسر 3 وتعادل مباراة وحيدة.

وفشل كيروش في قيادة مصر للوصول لنهائيات كأس العالم بعد الخروج من المرحلة الأخيرة للتصفيات أمام السنغال بركلات الترجيح.

وعقب فشله في الوصول لكأس العالم قرر الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تمديد عقد كارلوس كيروش قبل أن يتولى تدريب إيران.

video:1