Gaming - مقدمة من EA FC24.. كين وساني ضمن المرشحين للاعب الشهر بالدوري الألماني

أعلنت شركة EA سبورتس عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالدوري الألماني.

الجائزة تقدم من لعبة EA FC24 للاعب الأفضل في الشهر ومن يتوج بها يحصل على بطاقة خاصة مطورة في اللعبة.

ويمكن الحصول على البطاقة عبر تحديات بناء الفريق في طور Ultimate team.

ويتواجد على رأس المرشحين للجائزة هاري كين وليروي ساني ثنائي بايرن ميونيخ.

ويقدم لكم FilGoal.com قائمة المرشحين للحصول على الجائزة وما قدم كل منهم خلال الشهر.

هاري كين (بايرن ميونيخ)

لعب: 3 مباريات.

سجل: 6 أهداف.

صنع: 0.

عدد الدقائق: 270.

ليروي ساني (بايرن ميونيخ).

لعب: 3 مباريات.

صنع: 4 أهداف.

سجل: 0.

عدد الدقائق: 269.

أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن)

لعب: 3 مباريات.

سجل: 4 أهداف.

صنع: 1.

عدد الدقائق: 270.

جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن)

لعب: 3.

سجل: 1.

صنع: 0.

عدد الدقائق: 252.

تشافي سيمونز (لايبزج)

لعب: 3.

سجل: 1.

صنع: 1.

عدد الدقائق: 259.

دينيس أونداف (شتوتجارت)

لعب: 3.

سجل: 3 أهداف.

صنع: 0.

عدد الدقائق: 247.

كان فلوريان فيرتز لاعب ليفركوزن هو من حصل على الجائزة في شهر أكتوبر الماضي.

ويتم التصويت على الجائزة باختيار الجماهير من موقع EA.

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