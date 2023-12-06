كويز في الجول - اختبر معلوماتك عن الفرق التي لعب لها هؤلاء النجوم

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 15:49

كتب : محمود صلاح

زين الدين زيدان - ريال مدريد

هل تعرف الفرق الأولى لنجوم كرة القدم العالمية بشكل جيد؟

من أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وإفريقيا وأوروبا بالتأكيد.

FilGoal.com يختبر معلوماتك في الفرق الأولى التي لعب لها نجوم كرة القدم في العالم.

وإليكم كويز في الجول عن الفرق الأولى لنجوم كرة القدم.

كويز في الجول
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