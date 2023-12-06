ماركا: مودريتش جاهز للمشاركة أمام بيتيس
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 15:28
كتب : FilGoal
أصبح لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد جاهزا للمشاركة في المباريات من جديد بعد تعافيه من الإصابة.
وغاب نجم وسط ريال مدريد أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا ولقاء غرناطة في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.
وأفادت جريدة ماركا أن مودريتش أكمل مران ريال مدريد الجماعي يوم الأربعاء بشكل طبيعي.
وبذلك يمكنه المشاركة ضد ريال بيتيس يوم السبت في الدوري.
وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد قد تحدث عن إصابة مودريتش قائلا: "يبدو أن الأمر وكأنه لديه حمل زائد فقط، هذا كل شيء".
وأضاف المدرب المخضرم "لوكا لعب بشكل جيد للغاية أمام قادش في مركز مختلف".
في غياب لوكا انتصر ريال مدريد على نابولي بنتيجة 4-2.
كما فاز على غرناطة بثنائية نظيفة.
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