قاهر برشلونة إلى البافاري.. بايرن يعلن ضم جناح غرناطة

أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الأربعاء نجاحه في ضم الإسباني بريان زاراجوزا جناح غرناطة.

وأفاد النادي في بيان: "سينضم بريان زاراجوزا إلى بايرن قادما من غرناطة ابتداء من موسم 2024/25".

وأضاف "اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سينضم للبافاري بعقد يمتد حتى يونيو 2029".

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وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ: "بريان زاراجوزا جناح قوي وسريع للغاية ورشيق للغاية ويمكن استخدامه في كلا الجانبين".

وأضاف "زاراجوزا لا يمكن التنبؤ به، وهو خطير وجيد جدًا في المواقف الفردية. لقد ظهر بالفعل لأول مرة مع المنتخب الإسباني الأول هذا العام ولديه الكثير من الإمكانات".

وتابع "بريان هو أحد اللاعبين البارزين في إسبانيا وكان على رادارنا لفترة طويلة. سيوسع خياراتنا الهجومية. نتمنى له كل النجاح مع نادي غرناطة لبقية الموسم ونتطلع إلى انضمامه إلينا في الصيف".

كانت جريدة بيلد قد أوضحت في تقريرها صباح الأربعاء أن الصفقة ستتم مقابل 13 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كإضافات.

ولم يقم بايرن بتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغ 14 مليون يورو، حسب التقرير.

في أكتوبر الماضي، كان بريان زاراجوزا حديث وسائل الإعلام الإسبانية حين هز شباك برشلونة مرتين في المباراة التي تعادل فيها البلوجرانا أمام غرناطة 2-2 ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني.

بعد المباراة، كشف لاعب غرناطة أن مدافع برشلونة رونالد أراوخو طلب منه التوقف عن المراوغات أثناء المباراة.

وتحدث زاراجوزا بعد المباراة لبرنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني: "أراوخو طلب مني أثناء المباراة بأن أتوقف عن المراوغات ومن ثم سبني بوالدتي".

وسجل زاراجوزا الهدف الأول لغرناطة بعد مرور 16 ثانية فقط في شباك برشلونة، بعد هروبه من دفاع البلوجرانا واستقبال تمريرة لوكاس بويي ومن ثم سدد كرة أرضية على يمين تير شتيجن.

وفي الدقيقة 28 أضاف زاراجوزا الهدف الثاني بعد ما وضعه جيرارد جومباو في وضعية واحد على واحد مع جولي كوندي ليراوغه سرقسطة مرتين داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة محرزا الهدف الثاني.

وحصد زاراجوزا جائزة لاعب المباراة.

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