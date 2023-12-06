خبر في الجول - الزمالك يطلب تأجيل مباراة الاتحاد السكندري بعد قرار كاف

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لتاجيل مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري بمسابقة الدوري بعد القرار الصادر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويلعب الزمالك أمام الاتحاد غدا الخميس ضمن ثامن جولات الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك تجري اتصالات مع اتحاد الكرة المصري بشأن تأجيل مباراة الاتحاد المقرر لها غدا في مسابقة الدوري، وذلك بعد قرار تعديل موعد مباراته أمام ساجرادا في الكونفدرالية ليوم السبت بدلا من الأحد.

ويرغب الزمالك في تأجيل مباراته أمام الاتحاد بالجولة الثامنة، أسوة بالثلاثي الأهلي وبيراميدز ومودرن فيوتشر المشارك في البطولات الإفريقية، خاصة أن الفريق كان ملتزما بخوض المباراة في موعدها لولا التعديل الذي قام به كاف.

وتلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراته مع ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار الزمالك إلى أن المباراة ستقام يوم السبت 9 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء بدلا من الأحد.

جاء تعديل موعد المباراة لأسباب تسويقية تخص كاف.

وتقام المباراة على استاد السلام نظرا لإغلاق استاد القاهرة لزرع البذور الشتوية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في أول مباراتين بالكونفدرالية ضد أبو سليم الليبي وسوار الغيني، يبنما حقق ساجرادا الفوز على سوار وخسر من أبو سليم.

ويحتل الزمالك حتى الآن صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.