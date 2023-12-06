منافس الأهلي المحتمل - اتحاد جدة يطلب تأجيل مباراته ضد ضمك

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 14:07

كتب : FilGoal

عودة حجازي - اتحاد جدة

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي اتحاد جدة تقدم بطلب رسمي لتأجيل مباراته ضد ضمك في الدوري السعودي المقرر إقامتها يوم الخميس بسبب قرب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وتنطلق البطولة في السعودية يوم الثلاثاء المقبل حين يلعب النمور ضد أوكلاند سيتي في الدور الأول.

وأوضح التقرير أن إدارة اتحاد جدة تقدمت بخطاب رسمي إلى لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم يتضمن السماح بتأجيل مباراة الفريق أمام ضمك بسبب مشاركته في مونديال الأندية.

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وأضاف التقرير أن إدارة النمور أخذت موافقة نادي ضمك على تأجيل المباراة قبل التقدم بطلب التأجيل رسميا إلى لجنة المسابقات.

لكن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفضت الطلب بسبب ضغط الجداول

وإلى ذلك، سيغادر حامل لقب الدوري إلى أبها بعد نهاية التدريب الأخير على ملعبه بمقر النادي، الأربعاء.

مباراة ضمك هي الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وتنطلق البطولة بمباراة اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي يوم الثلاثاء المقبل في الدور الأول.

الفائز سيواجه الأهلي في ربع النهائي يوم 15 ديسمبر في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي بعد 2020 و2021 و2022.

وسبق للأهلي المشاركة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

أيضا ضمن الأهلي مشاركة عاشرة في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة القادمة، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

وإليكم المشاركين حتى الآن في كأس العالم للأندية 2023:

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

فلومنينزي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

الأهلي اتحاد جدة كأس العالم للأندية
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