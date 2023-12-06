السعودية تطلق ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية

أطلقت السلطات السعودية ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتنطلق البطولة في السعودية يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في في بيان: "وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الرياضة تطلق ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023".

الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر إلى السعودية لعشاق كرة القدم لحضور مباريات كأس العالم للأندية، حسب البيان.

بالإضافة إلى توفير أفضل تجربة ممكنة للمشجعين لزيارة السعودية ولمساندة أنديتهم خلال البطولة وسط أجواء حماسية.

ويمكن لحاملي تذاكر مونديال الأندية التقدم بطلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية لحضور مباريات البطولة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

#وزارة_الخارجية بالتعاون مع @mosgovsa تطلق ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023 pic.twitter.com/nMDDYAf6MU — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 6, 2023

وتنطلق البطولة بمباراة اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي يوم الثلاثاء المقبل في الدور الأول.

الفائز سيواجه الأهلي في ربع النهائي يوم 15 ديسمبر في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي بعد 2020 و2021 و2022.

وسبق للأهلي المشاركة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

أيضا ضمن الأهلي مشاركة عاشرة في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة القادمة، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

وإليكم المشاركين حتى الآن في كأس العالم للأندية 2023:

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

فلومنينزي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

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