تقرير: كيروش اقترب من الرحيل عن تدريب قطر.. ومدرب إسباني يخلفه

اقترب البرتغالي كارلوس كيروش من الرحيل عن تدريب منتخب قطر بحسب صحيفة الوطن القطرية.

ويستعد منتخب قطر لخوض منافسات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها الدوحة.

ومن المقرر أن يتنافس 24 منتخبا من قارة آسيا على لقب البطولة، وذلك خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

وبحسب صحيفة الوطن القطرية، فإن كيروش اقترب من الرحيل عن المنتخب القطري، قبل قرابة الشهر من بداية كأس أمم آسيا.

وأضافت الصحيفة أن المدير الفني للوكرة ماركيز لوبيز هو الأقرب لتولي قيادة المنتخب القطري خلال الفترة القادمة.

وخاض كيروش 12 لقاء مع العنابي، حقق الفوز في 5 وخسر مثلهم وتعادل في مباراتين.

وكان كيروش قد تولى تدريب منتخب قطر خلفا للإسباني فيليكسيس سانشيز.

وسبق وأن قاد كيروش منتخب إيران في 8 مبارايات وفاز في 4 وخسر 3 وتعادل مباراة وحيدة.

وفشل كيروش في قيادة مصر للوصول لنهائيات كأس العالم بعد الخروج من المرحلة الأخيرة للتصفيات أمام السنغال بركلات الترجيح.

وعقب فشله في الوصول لكأس العالم قرر الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تمديد عقد كارلوس كيروش قبل أن يتولى تدريب إيران.