تقرير: كيروش اقترب من الرحيل عن تدريب قطر.. ومدرب إسباني يخلفه

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 13:21

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

اقترب البرتغالي كارلوس كيروش من الرحيل عن تدريب منتخب قطر بحسب صحيفة الوطن القطرية.

ويستعد منتخب قطر لخوض منافسات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها الدوحة.

ومن المقرر أن يتنافس 24 منتخبا من قارة آسيا على لقب البطولة، وذلك خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

أخبار متعلقة:
بيلد: بايرن يتوصل لاتفاق لضم قاهر برشلونة مدرب نيوكاسل يوضح موقف ناديه من ضم دي خيا Gaming - لتحسين اللعبة وإضافة لاعبين جدد.. تحديث جديد لـ EA FC24 حفل غنائي لمهاجم النصر السعودي في موسم الرياض

وبحسب صحيفة الوطن القطرية، فإن كيروش اقترب من الرحيل عن المنتخب القطري، قبل قرابة الشهر من بداية كأس أمم آسيا.

وأضافت الصحيفة أن المدير الفني للوكرة ماركيز لوبيز هو الأقرب لتولي قيادة المنتخب القطري خلال الفترة القادمة.

وخاض كيروش 12 لقاء مع العنابي، حقق الفوز في 5 وخسر مثلهم وتعادل في مباراتين.

وكان كيروش قد تولى تدريب منتخب قطر خلفا للإسباني فيليكسيس سانشيز.

وسبق وأن قاد كيروش منتخب إيران في 8 مبارايات وفاز في 4 وخسر 3 وتعادل مباراة وحيدة.

وفشل كيروش في قيادة مصر للوصول لنهائيات كأس العالم بعد الخروج من المرحلة الأخيرة للتصفيات أمام السنغال بركلات الترجيح.

وعقب فشله في الوصول لكأس العالم قرر الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تمديد عقد كارلوس كيروش قبل أن يتولى تدريب إيران.

منتخب قطر كارولس كيروش
نرشح لكم
إقالة كيروش من تدريب منتخب قطر.. وتعيين بديله عماد النحاس مدربا لـ التحدي الليبي كهربا وصابر وكريستو ينافسون على جائزة كاف لأفضل هدف في العام الجزائر تستضيف معسكر فلسطين الإعدادي لكأس آسيا دوري أبطال إفريقيا - الوداد بدون أي تسديدة يخسر مجددا.. وسقوط النجم الساحلي زياش يكشف سبب فشل عودته لـ أياكس عائلة حيوان الجربوع بعد تقدم العمر.. الكشف عن تميمة كأس آسيا 2023 في قطر مجموعة الأهلي - ميدياما يصعق شباب بلوزداد بفوز في الوقت القاتل
أخر الأخبار
تقرير: سيتي يتبع سياسة الوقاية خير من العلاج مع دوكو 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل مشاركته في مونديال الأندية.. حامل لقب دوري أبطال آسيا يخسر لقبه ساعة | آسيا
إقالة كيروش من تدريب منتخب قطر.. وتعيين بديله ساعة | الوطن العربي
Gaming - مقدمة من EA FC24.. كين وساني ضمن المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني ساعة | الكرة الأوروبية
كويز في الجول - اختبر معلوماتك عن الفرق التي لعب لها هؤلاء النجوم ساعة | كويز في الجول
عبد الله السعيد ينضم لبعثة بيراميدز استعدادا لمواجهة صنداونز 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير تونسي: الغيابات تضرب الترجي أمام بترو أتليتكو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ماركا: مودريتش جاهز للمشاركة أمام بيتيس 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 3 في الجول يكشف ملامح قائمة الأهلي النهائية لـ كأس العالم للأندية 2023 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر