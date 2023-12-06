بيلد: بايرن يتوصل لاتفاق لضم قاهر برشلونة

ذكرت جريدة بيلد أن بايرن ميونيخ أتم الاتفاق مع غرناطة بشأن ضم جناحه بريان سرقسطة.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 13 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كإضافات.

ولم يقم بايرن بتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغ 14 مليون يورو، حسب التقرير.

وسينتقل سرقسطة إلى بايرن ميونيخ في الصيف بعد قضاء الأشهر الستة المقبلة على سبيل الإعارة في غرناطة.

في أكتوبر الماضي، كان بريان سرقسطة حديث وسائل الإعلام الإسبانية حين هز شباك برشلونة مرتين في المباراة التي تعادل فيها البلوجرانا أمام غرناطة 2-2 ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني.

بعد المباراة، كشف لاعب غرناطة أن مدافع برشلونة رونالد أراوخو طلب منه التوقف عن المراوغات أثناء المباراة.

وتحدث سرقسطة بعد المباراة لبرنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني: "أراوخو طلب مني أثناء المباراة بأن أتوقف عن المراوغات ومن ثم سبني بوالدتي".

وسجل سرقسطة الهدف الأول لغرناطة بعد مرور 16 ثانية فقط في شباك برشلونة، بعد هروبه من دفاع البلوجرانا واستقبال تمريرة لوكاس بويي ومن ثم سدد كرة أرضية على يمين تير شتيجن.

وفي الدقيقة 28 أضاف سرقسطة الهدف الثاني بعد ما وضعه جيرارد جومباو في وضعية واحد على واحد مع جولي كوندي ليراوغه سرقسطة مرتين داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة محرزا الهدف الثاني.

وحصد سرقسطة جائزة لاعب المباراة.

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