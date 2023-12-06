Gaming - لتحسين اللعبة وإضافة لاعبين جدد.. تحديث جديد لـ EA FC24
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 12:35
كتب : FilGoal
طرحت شركة EA تحديثا جديدا للعبتها EA FC24.
التحديث يهدف إلى تحسين مستوى اللعبة وتقليل الأخطاء التي يشتكي منها اللاعبين.
وأشارت الشركة إلى أن التحديث سيقوم بالتالي:
- تضعيف الجري بزر R2 والذي يسمح للاعبين بالتحكم في الكرة بشكل أكبر مع صعوبة الدفاع أمامهما.
- تضعيف التسديد بزر R2 والذي يسمح للاعب بتسديد الكرة في الزاوية البعيدة مع صعوبة إنقاذها من الحراس.
- تضعيف التسديد بالرأس.
- إضافة أكثر من 94 لاعب لطول Ultimate team.
- تضعيف تكتل خط الوسط.
- تضعيف تحريك الحارس بزر R3.
- إضافة احتفاليات جديدة.
وأصبح التحديث متاحا حاليا للاعبي الجيل الجديد والقديم.
وتبلغ مساحة التحديث لأجهزة بلايستيشن 4 3.31 جيجا، بينما على بلايستيشن 5 تبلغ مساحته 1.3 جيجا.
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