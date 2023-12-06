Gaming - لتحسين اللعبة وإضافة لاعبين جدد.. تحديث جديد لـ EA FC24

طرحت شركة EA تحديثا جديدا للعبتها EA FC24.

التحديث يهدف إلى تحسين مستوى اللعبة وتقليل الأخطاء التي يشتكي منها اللاعبين.

وأشارت الشركة إلى أن التحديث سيقوم بالتالي:

- تضعيف الجري بزر R2 والذي يسمح للاعبين بالتحكم في الكرة بشكل أكبر مع صعوبة الدفاع أمامهما.

- تضعيف التسديد بزر R2 والذي يسمح للاعب بتسديد الكرة في الزاوية البعيدة مع صعوبة إنقاذها من الحراس.

- تضعيف التسديد بالرأس.

- إضافة أكثر من 94 لاعب لطول Ultimate team.

- تضعيف تكتل خط الوسط.

- تضعيف تحريك الحارس بزر R3.

- إضافة احتفاليات جديدة.

وأصبح التحديث متاحا حاليا للاعبي الجيل الجديد والقديم.

وتبلغ مساحة التحديث لأجهزة بلايستيشن 4 3.31 جيجا، بينما على بلايستيشن 5 تبلغ مساحته 1.3 جيجا.