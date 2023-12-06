عماد النحاس مدربا لـ التحدي الليبي
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 11:45
كتب : FilGoal
أتم نادي التحدي الليبي إجراءت التعاقد مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق.
وخاض النحاس آخر تجاربه التدريبية مع طلائع الجيش خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2023.
وأعلن التحدي الليبي تعاقدع مع جهاز فني مصري بقيادة عماد النحاس، على ان يعاونه كل من: محمد حمص ومحمد فتحي وأحمد أبو الفتوح.
وكان عماد النحاس قريبا من قيادة الداخلية بداية الموسم الجاري قبل أن تتعثر المفاوضات.
وسبق وأن قاد النحاس كل من أسوان والشرقية والرجاء وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد.
وقاد النحاس أسوان للتأهل للدوري الممتاز، كما ساهم في تأهل المقاولون العرب للكونفدرالية الإفريقية.
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