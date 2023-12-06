سكاي: فرانكفورت يتعاقد مع مهاجم نيجيري لتعويض رحيل كولو مواني

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 11:18

كتب : FilGoal

آينتراخت فرانكفورت

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي آينتراخت فرانكفورت سيتعاقد مع النيجيري رافيو دوروسينمي مهاجم فيكتوريا بلزن هذا الشهر من أجل ضمه في يناير المقبل.

ومن المتوقع أن يحل دوروسينمي محل راندال كولو مواني الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في الساعات الأخيرة في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن فرانكفورت توصل لاتفاق مع الجانب التشيكي لضم اللاعب الذي يوقع على عقود انضمامه للفريق الألماني هذا الشهر حتى 2028.

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ومن المتوقع أن يدفع فرانكفورت ما بين 7 إلى 8 ملايين يورو من أجل ضم المهاجم البالغ من العمر 20 عاما.

وسجل دوروسينمي 9 أهداف وصنع 6 خلال 19 مباراة لعبها هذا الموسم.

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يحتل فرانكفورت حاليا المركز السابع في الدوري الألماني، بفضل أهداف عمر مرموش الذي عوض رحيل كولو مواني في مركز المهاجم الصريح بعض الأحيان.

وسجل الدولي المصري 11 هدفا وصنع 2 في 22 مباراة لعبها مع فرانكفورت هذا الموسم.

يذكر أن مرموش انتقل إلى فرانكفورت الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فولفسبورج.

إينتراخت فرانكفورت رافيو دوروسينمي
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