دوري المحترفين - حصاد الجولة11.. 3 استقالات وصراع ناري على الصدارة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 11:15

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

حافظ بتروجت على صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 23 نقطة بعد ختام مباريات الجولة 11 من المسابقة.

وتأتي أندية حرس الحدود ولافيينا ووادي دجلة وغزل المحلة في المركز الثاني خلف بتروجت برصيد 21 نقطة لكل منهم.

وأقيمت 10 مباريات في الجولة 11 لدوري المحترفين ، وتم تحقيق 6 إنتصارات منهم 4 داخل الأرض و2 خارج الأرض ، و4 تعادلات سلبية

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وتم تسجيل 15 هدف منهم 5 في الشوط الأول و10 في الشوط الثاني ، إذ سجل إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت هدفه السابع لينفرد بصدارة الهدافين.

وحقق بتروجت بقيادة سيد عيد الانتصار الثاني على التوالي بالفوز على بروكسي 3-0 لينفرد بالصدارة برصيد 23 نقطة .

في المقابل حقق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد الانتصار الثاني على التوالي بالفوز على دكرنس بهدف محمد عصام.

وحصد أبو العنين شحاتة النقطة الأولى مع جمهورية شبين بالتعادل مع وادي دجلة سلبيا.

وشهدت الجولة 11 طرد أحمد داوودا لاعب حرس الحدود خلال لقاء طنطا

وكذلك طرد زياد ياسر لاعب دكرنس خلال لقاء السكة الحديد.

3 استقالات فنية

استقالة عثمان أحمد من مكادي وتعيين محمد صلاح

استقالة أيمن الجمل من دكرنس

استقالة محمد شرف من تدريب النصر للتعدين وتعيين عطية صابر.

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