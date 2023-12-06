مدرب أوكلاند: فرصنا ليست كبيرة ضد اتحاد جدة.. وهذا اللاعب هو الأفضل في الأهلي

يرى ألبرت رييرا مدرب أوكلاند سيتي النيوزلندي أن علي معلول هو أفضل لاعب في صفوف الأهلي.

وقال ريرا عبر القناة الأولى المصرية: "فرصنا ليست كبيرة في المباراة الافتتاحية ولكن جميع لاعبي أوكلاند سيتي سيبذلون جهدهم من أجل الفريق ونحن هنا لنجعل نيوزلندا فهورة بنا".

وتابع "الاتحاد له قاعدة جماهيرية كبيرة ومطالب بتحقيق المكسب وسيكون تحت ضغط كبير ونحن أيضا نلعب تحت الضغط ولكن ليس مثلهم".

وواصل "البطولة تشهد مشاركة الكثير من الفرق الكبرى لذلك مواجهة أي فريق آخر ستكون بنفس الصعوبة".

وشدد "لا يوجد فارق بين مواجهة الاتحاد أو الأهلي، نحن نعرف الفريقين جيدا ولديهما لاعبين جيدين".

وأضاف "الأهلي فريق رائع لعبنا ضده من قبل ولديه قائد رائع مثل محمد الشناوي وهم يحتلون قمة مجموعتهم في دوري الأبطال وفي الدوري المصري".

وأكمل "الأهلي لديه لاعبين رائعين أيضا مثل أليو ديانج ومحمد هاني وعلي معلول وبيرسي تاو وإذا واجهناه ستكون مواجهة صعبة".

وأتم "إذا اخترت لاعب ليكون الأفضل في الأهلي سيكون علي معلول الذي يرسل تمريرات رائعة ولاعب ذكي وخاض العديد من المباريات الدولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم".

ويستعد أوكلاند لمواجهة اتحاد جدة في افتتاحية كأس العالم للأندية.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد الأهلي في دور ربع النهائي.