مدرب أوكلاند: فرصنا ليست كبيرة ضد اتحاد جدة.. وهذا اللاعب هو الأفضل في الأهلي

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 11:08

كتب : FilGoal

ألبرت ريرا - أوكلاند سيتي

يرى ألبرت رييرا مدرب أوكلاند سيتي النيوزلندي أن علي معلول هو أفضل لاعب في صفوف الأهلي.

وقال ريرا عبر القناة الأولى المصرية: "فرصنا ليست كبيرة في المباراة الافتتاحية ولكن جميع لاعبي أوكلاند سيتي سيبذلون جهدهم من أجل الفريق ونحن هنا لنجعل نيوزلندا فهورة بنا".

وتابع "الاتحاد له قاعدة جماهيرية كبيرة ومطالب بتحقيق المكسب وسيكون تحت ضغط كبير ونحن أيضا نلعب تحت الضغط ولكن ليس مثلهم".

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - محمد صلاح مدربا لمكادي فلامنجو يكشف حقيقة انتقال نجمه لـ الهلال لتعويض نيمار مواعيد مباريات الأربعاء 6 ديسمبر.. مواجهات نارية في إنجلترا.. والدوري المصري ديكلان رايس يشرح كيفية تسجيله لهدفه القاتل ضد لوتون

وواصل "البطولة تشهد مشاركة الكثير من الفرق الكبرى لذلك مواجهة أي فريق آخر ستكون بنفس الصعوبة".

وشدد "لا يوجد فارق بين مواجهة الاتحاد أو الأهلي، نحن نعرف الفريقين جيدا ولديهما لاعبين جيدين".

وأضاف "الأهلي فريق رائع لعبنا ضده من قبل ولديه قائد رائع مثل محمد الشناوي وهم يحتلون قمة مجموعتهم في دوري الأبطال وفي الدوري المصري".

وأكمل "الأهلي لديه لاعبين رائعين أيضا مثل أليو ديانج ومحمد هاني وعلي معلول وبيرسي تاو وإذا واجهناه ستكون مواجهة صعبة".

وأتم "إذا اخترت لاعب ليكون الأفضل في الأهلي سيكون علي معلول الذي يرسل تمريرات رائعة ولاعب ذكي وخاض العديد من المباريات الدولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم".

ويستعد أوكلاند لمواجهة اتحاد جدة في افتتاحية كأس العالم للأندية.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد الأهلي في دور ربع النهائي.

الأهلي أوكلاند سيتي علي معلول ألبرت ريرا
نرشح لكم
عماد النحاس مدربا لـ التحدي الليبي عبد الرحمن مجدي: مفاوضات الزمالك؟ كامل تركيزي مع الإسماعيلي.. ونعمل في ظروف صعبة منافس الأهلي المحتمل - كانتي يعود لتدريبات اتحاد جدة أحمد عادل: أشعر بالراحة في الإسماعيلي.. والجهاز الفني دعمني بشكل لا يصدق حمد إبراهيم: كنا في حاجة ماسة للفوز على البنك الأهلي قائمة الاتحاد - مابولولو يقود الهجوم.. و3 غيابات أمام الزمالك سيراميكا يقتحم المربع الذهبي برباعية ضد إنبي أحدهما بالكعب.. الإسماعيلي يستعيد طريق الانتصارات بثنائية في البنك الأهلي
أخر الأخبار
بيلد: بايرن يتوصل لاتفاق لضم قاهر برشلونة 8 دقيقة | ميركاتو
مدرب نيوكاسل يوضح موقف ناديه من ضم دي خيا 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
Gaming - لتحسين اللعبة وإضافة لاعبين جدد.. تحديد جديد لـ EA FC24 39 دقيقة | Gamers
حفل غنائي لمهاجم النصر السعودي في موسم الرياض ساعة | سعودي في الجول
أرتيتا: أشكر لوتون على الأجواء التي صنعوها.. وتومياسو سيغيب لفترة ساعة | الدوري الإنجليزي
عماد النحاس مدربا لـ التحدي الليبي ساعة | الكرة المصرية
3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام شيفيلد ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: فرانكفورت يتعاقد مع مهاجم نيجيري لتعويض رحيل كولو مواني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 3 في الجول يكشف ملامح قائمة الأهلي النهائية لـ كأس العالم للأندية 2023 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر