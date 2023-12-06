فلامنجو يكشف حقيقة انتقال نجمه لـ الهلال لتعويض نيمار

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 10:44

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال

كشف نادي فلامنجو البرازيلي حقيقة مفاوضات نادي الهلال السعودي للتعاقد مع المدافع ليوناردو بيريرا.

ويسعى الهلال لضم محترف أجنبي جديد وقيده بدلا من البرازيلي نيمار الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي وانتهى موسمه.

وقال ماوريسيو فونسيكا، المسؤول الإعلامي في النادي البرازيلي عبر صحيفة "الرياضية" السعودية : "تحدثت مع ليوناردو حول هذا الأمر، وأكد لي أنه لا يعلم شيئًا عنه نهائيا، وأن أي مسؤول لم يتواصل معه، أو مع النادي من أجل ضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة".

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وكانت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية ذكرت في وقت سابق، أن الهلال دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع ليو بيريرا، مدافع فلامنجو، في الميركاتو الشتوي، ليكون بديلا لمواطنه نيمار المصاب.

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وأوضحت التقارير، أن إدارة نادي الهلال، رصدت مبلغا ماليا كبيرا من أجل إقناع فلامنجو بالتخلي عن خدمات بيريرا.

وأشارت التقارير إلى أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال الحالي وفلامنجو السابق، أجرى مكالمة هاتفية مع اللاعب، وطلب منه خوض تجربة جديدة مع الهلال.

ويجيد بيريرا اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، والأخير يعاني منه الهلال بسبب كثرة تعرض ياسر الشهراني للإصابات.

نيمار انضم لمتصدر الدوري السعودي للمحترفين في أغسطس الماضي مقابل 90 مليون يورو ، لكن مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق خاض خمس مباريات فقط لأنه كان يعاني من إصابات عضلية.

وسيغيب نيمار لفترة عن الملاعب من المتوقع أن تصل إلى 6 أشهر على الأقل، ومن ضمنها المباراتان المقبلتان لمنتخب بلاده أمام كولومبيا والغريم التقليدي الأرجنتين في نوفمبر الجاري.

وخرج نيمار متأثرا بإصابته في المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام أوروجواي 0-2 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد اصطدامه بلاعب وسط الفريق المنافس نيكولاس دي لا كروس.

وسجل نيمار هدفا وحيدا مع الهلال في شباك نساجي الإيراني ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

نيمار الهلال السعودي
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