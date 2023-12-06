دوري المحترفين - محمد صلاح مدربا لمكادي

أعلن مجلس إدارة نادي مكادي برئاسة أحمد الصحيفي، رسميا، تعيين محمد صلاح في منصب المدير الفني للفريق خلفا لعثمان أحمد عثمان.

ويلعب مكادي ضمن منافسات دوري المحترفين ويحتل المركز الـ15 برصيد 12 نقطة.

وجاء قرار تعيين محمد صلاح بعدما قدم عثمان أحمد عثمان استقالته من منصبه بعد تراجع نتائج الفريق.

ومن المقرر أن يتولى محمد صلاح مسؤولية الإدارة الفنية لنادي مكادي بداية من يوم الجمعة المقبلة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة.

ويستعد مكادي لمواجهة مصر المقاصة يوم 15 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري المحترفين.

ويملك محمد صلاح مسيرة تدريبية كبرى مع أندية الزمالك والمصري وبلدية المحلة وغزل المحلة وجولدي.