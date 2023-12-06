بمشاركة عمر فايد.. نوفي بازار إلى ربع نهائي كأس صربيا

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

عمر فايد - نوفي بازار

قاد عمر فايد فريقه نوفي بازار إلى ربع نهائي كأس صربيا عقب الفوز على إف كيه اندزيزا.

ويلعب عمر فايد ضمن صفوف نوفي بازار معارا من فتربخشة التركي.

ويلعب فايد في صفوف نوفي بازار على سبيل الإعارة قادما من فنربخشة التركي.

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وفاز نوفا بازار على حساب إف كيه اندزيزا بنتيجة 3-2 ضمن ثمن نهائي كأس صربيا ليحجز مقعدا في ربع النهائي.

وكان نوفي بازار قد فاز على زليزنكار بانسيفو بهدف دون رد ضمن دور الـ32 من كأس صربيا.

ومنح فنربخشة لعمر فايد فرصة الإعارة للمشاركة بشكل أكبر في المباريات بعدما انضم إليه من المقاولون العرب.

ولعب عمر فايد 29 مباراة مع المقاولون العرب، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

فنربخشة عمر فايد عمر فايد - نوفي بازار
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