عبد الرحمن مجدي: مفاوضات الزمالك؟ كامل تركيزي مع الإسماعيلي.. ونعمل في ظروف صعبة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 23:49

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي

كشف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه حال رفع إيقاف القيد.

وقاد مجدي الإسماعيلي للفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وقال مجدي عبر "أون تايم سبورتس": "مفاوضات الزمالك؟ أغلقت الباب في الوقت الحالي وكامل تركيزي مع الفريق خاصة أن النتائج ليست جيدة"

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وأضاف "الفوز على البنك الأهلي جاء في وقته خاصة أن الجهاز الفني واللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية".

وأتم"نلعب في ظروف صعبة للغاية خاصة مع إيقاف القيد ووجود عدد كبير من اللاعبين صغار السن الذين يملكون إمكانيات ومستقبل كبير، لكنهم يحتاجون بعض الوقت والخبرات".

الإسماعيلي استعاد طريق الانتصارات بعد 5 مباريات تلقى خلالهم 4 هزائم وتعادل في مباراة وحيدة.

الدراويش حققوا الفوز الثاني لهم خلال الموسم الحالي من الدوري عقب الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الثانية.

ورفع الفوز رصيد الإسماعيلي إلى النقطة السابعة في المركز 14.

فيما خسر البنك الأهلي للمباراة الثانية على التوالي وتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز 18 (الأخير).

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