دوري المحترفين- رقم 15.. استقالة أيمن الجمل من تدريب دكرنس

وافق مجلس إدارة نادي دكرنس على إعتذار أيمن الجمل المدير الفني للفريق عن عدم استمراره في قيادة الفريق.

وقدم الجمل استقالته من تدريب دكرنس عقب الهزيمة من السكة الحديد بهدف دون رد في الجولة 11 من دوري المحترفين.

وبات الجمل المدرب رقم 15 الذي يرحل عن منصبه خلال الموسم الحالي من دوري المحترفين.

وجاءت التغييرات الفنية في دوري المحترفين كالتالي:

1- إقالة حسن عبد المنعم من تدريب النصر للتعدين وتعيين محمد شرف

2- استقالة سعيد عبد العزيز من تدريب النجوم وتعيين نادر السيد

3- استقالة حسام عبد العال من تدريب راية وتعيين محمد حليم

4- إقالة حمدي حمدان من أسوان وتعيين هشام زكريا

5- استقالة نادر السيد من تدريب النجوم بعد الجولة السابعة وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا ثم تعيين محمد جودة

6- استقالة محمد حامد من تدريب بروكسي بعد الجولة السابعة وتعيين أحمد سمير لمدة مباراة ثم عودته مرة أخرى

7- إقالة خالد عيد من تدريب غزل المحلة بعد الجولة الثامنة وتعيين حسام عبدالعال

8- استقالة عصام شعبان من تدريب جمهورية شبين بعد الجولة الثامنة وتعيين مصطفى عبدالفتاح مؤقتا.

9- استقالة أحمد عيد عبد الملك من تدريب لافيينا بعد الجولة التاسعة وتعيين عبد الباقي جمال.

10- استقالة جمعة مشهور من تدريب وي بعد الجولة التاسعة ثم عاد مرة أخرى بعد قيادة ممدوح عبد الحي لمباراة إسكو في كأس مصر.

11- استقالة محمد جودة من تدريب النجوم وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا.

12- استقالة مصطفى عبد الفتاح من تدريب جمهورية شبين وتعيين أبو العنين شحاتة

13- استقالة عثمان أحمد من مكادي

14- استقالة محمد شرف من تدريب النصر للتعدين

15- استقالة أيمن الجمل من تدريب دكرنس