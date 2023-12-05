منافس الأهلي المحتمل - كانتي يعود لتدريبات اتحاد جدة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 22:31

كتب : FilGoal

نجولو كانتي - اتحاد جدة والفتح

عاد الفرنسي نجولو كانتي للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد اتحاد جدة لخوض منافسات كأس العالم للأندية خلال شهر ديسمبر الجاري.

وظهر كانتي في تدريبات اتحاد جدة اليوم الثلاثاء، تحضيرا لمباراة الفريق المقبلة أمام ضمك المقرر لها يوم الخميس ضمن الجولة 16 من الدوري السعودي.

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اتحاد جدة سبق وأن أعلن في 21 نوفمبر الماضي إصابة كانتي وحاجته للعلاج لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

وغاب كانتي عن مباريات اتحاد جدة أمام الاتفاق والخليج وأجمك الأوزبكي وساباهان الإيراني.

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ومن المقرر أن يغيب كانتي عن مواجهة ضمك التي ستكون الأخيرة قبل خوض اتحاد جدة منافسات كأس العالم للأندية.

مواجهة ضمك في الجولة 16 من الدوري السعودي يوم الخميس 7 ديسمبر ستكون الأخيرة لاتحاد جدة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويبدأ الإتي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر.

الفائز من المواجهة سيلعب ضد الأهلي المصري يوم 15 ديسمبر في ربع نهائي البطولة التي تستضيفها السعودية.

كانتي الأهلي اتحاد جدة الدوري السعودي
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