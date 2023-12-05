أحمد عادل: أشعر بالراحة في الإسماعيلي.. والجهاز الفني دعمني بشكل لا يصدق

شدد أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي على شعوره بالراحة في التواجد مع الإسماعيلي.

وحقق الإسماعيلي الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد الإسماعيلي بالجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد المنعم عبر قناة أون تايم سبورتس: "غبت لفترة طويلة بسبب الإصابة وحتى لم أكن أشارك في التدريبات ولكن الجهاز الفني وقف بجانبي بشكل لا يصدق وأشكرهم على ذلك".

وتابع "أشكر جماهير الإسماعيلي لأنهم لم يتأثروا عقب استقبالنا للهدف وأشكر اللاعبين الذين ساندوني ووقفوا بجانبي".

وأضاف "أشعر بالراحة هنا والناس يحبونني ولا أشعر إنني غريب عن المكان ولذلك أحاول تقديم أفضل ما لدي ولا أشعر بالقلق لأن حتى عندما أخطأ أشعر بمساندة الجماهير".

ورفع الفوز رصيد الإسماعيلي إلى النقطة السابعة في المركز 14.

فيما خسر البنك الأهلي للمباراة الثانية على التوالي وتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز 18 (الأخير).