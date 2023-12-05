حمد إبراهيم: كنا في حاجة ماسة للفوز على البنك الأهلي

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 22:02

كتب : FilGoal

حمد إبراهيم - مدرب مساعد المصري

شدد حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب البنك الأهلي.

وعاد الإسماعيلي لطريق الانتصارات في الدوري بالفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثامنة من الدوري.

وقال حمد إبراهيم عبر "أون تايم سبورتس": "حققنا فوزا مهما بعد فترة من سوء التوفيق. تركنا الاستحواذ في بعض فترات المباراة للبنك الأهلي بهدف خلق المساحات واللعب على الهجمات المضادة".

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وأضاف "كنا في حاجة لتحقيق الفوز بعدما ظهرنا بشكل جيد خلال المباريات السابقة ولكن دون تحقيق نتائج إيجابية".

الإسماعيلي استعاد طريق الانتصارات بعد 5 مباريات تلقى خلالهم 4 هزائم وتعادل في مباراة وحيدة.

الدراويش حققوا الفوز الثاني لهم خلال الموسم الحالي من الدوري عقب الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الثانية.

ورفع الفوز رصيد الإسماعيلي إلى النقطة السابعة في المركز 14.

فيما خسر البنك الأهلي للمباراة الثانية على التوالي وتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز 18 (الأخير).

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