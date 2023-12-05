قائمة الاتحاد - مابولولو يقود الهجوم.. و3 غيابات أمام الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد قائمة فريقه المستدعاة لملاقاة الزمالك مساء الخميس في ثامن جولات الدوري.

وشهدت القائمة تواجد مابولولو هداف الفريق، فيما يغيب الثلاثي أحمد عادل ومصطفى إبراهيم وخالد الغندور بسبب الإصابة.

في المقابل قال محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري لـFilGoal.com : "مجلس إدارة الاتحاد قرر مضاعفة المكافأة في حال تحقيق الفوز على الزمالك بالدوري".

وجاءت قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمر صلاح - عمرو خليل

الدفاع: هشام صلاح - إسلام أبو سليمة - سيف تقا - أحمد غنيم - محمود شبانة - كريم الديب

الوسط : ناصر ناصر - عمرو صالح - مورو ساليفو - الحبيب الحسن - بلال السيد - عمر طارق الوحش - هاني الطامي - أحمد عيد - رجب عمران - عبد الغني محمد.

الهجوم: فان ديريك - مابولولو - بنجامين بواتينج