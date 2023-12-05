سيراميكا يقتحم المربع الذهبي برباعية ضد إنبي

حقق سيراميكا كليوباترا الفوز على إنبي بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب المقاولون العرب في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية سيراميكا كل من صديق أوجولا وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا بالخطأ في مرماه، بينما سجل أحمد أمين "قفة" وأحمد حواش لإنبي.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 13 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد إنبي عند النقطة العاشرة في المركز الـ 12.

تقدم سيراميكا بالهدف الأول عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة الـ 41 مستغلا عرضية من صديق أوجولا ليضع الكرة مباشرة في الشباك.

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بلمسة فنية تدرس 🔥⚽ أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في مرمى إنبي #ONTime_Sports pic.twitter.com/AcQTMZa8Cf — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 5, 2023

وأضاف أوجولا بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ 73 بعد تمريرة رائعة بالكعب من إيبوكا.

وبعد ثلاث دقائق أعاد أوجولا الهدية لإيبوكا وأرسل عرضية له داخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثالث.

وفي الدقيقة الـ 87 قلص أحمد أمين قفة النتيجة لصالح إنبي بمتابعة لتصدي محمد بسام.

لم تمر سوى دقيقة واحدة وأضاف سيراميكا كليوباترا الهدف الرابع عن طريق مصطفى دويدار بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة الـ 91 قلص حواش النتيجة لإنبي من جديد برأسية مستغلا عرضية من أحمد كالوشا.

وسيلعب سيراميكا كليوباترا مباراته المقبلة ضد مودرن فيوتشر يوم الخميس 14 ديسمبر، بينما سيعلب إنبي ضد الإسماعيلي.