أحدهما بالكعب.. الإسماعيلي يستعيد طريق الانتصارات بثنائية في البنك الأهلي

عاد الإسماعيلي لتحقيق الانتصارات في منافسات مسابقة الدوري.

وفاز الإسماعيلي على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وسجل عمر الساعي وعماد حمدي هدفي الدراويش، فيما أحرز امير مدحت هدف البنك الأهلي الوحيد.

الساعي نجح في تسيجل واحد من أجمل أهداف الموسم بعدما وضع الكرة بكعب القدم في الشباك.

الإسماعيلي استعاد طريق الانتصارات بعد 5 مباريات تلقى خلالهم 4 هزائم وتعادل في مباراة وحيدة.

الدراويش حققوا الفوز الثاني لهم خلال الموسم الحالي من الدوري عقب الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الثانية.

ورفع الفوز رصيد الإسماعيلي إلى النقطة السابعة في المركز 14.

فيما خسر البنك الأهلي للمباراة الثانية على التوالي وتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز 18 (الأخير).

وصف المباراة

بدأ البنك الأهلي المباراة بضغط هجومي على مرمى الإسماعيلي بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وأرسل محمد بسيوني كرة عرضية قابلها أحمد مدبولي بضربة رأسية مرت بجوار مرمى أحمد عادل عبد المنعم بقليل.

وأرسل عبد الرحمن مجدي تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها عمر الساعي بتسديدة بالكعب مرت على يسار الحارس محمد أبو جبل لداخل الشباك في الدقيقة 16.

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بالكعب وعلى الهااادي💥⚽.. عمر الساعي يفتتح التسجيل للإسماعيلي في شباك البنك الأهلي pic.twitter.com/MfehSz1eyU — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 5, 2023

وتوقفت المباراة قبل نهاية الشوط الأول بسبب إصابة الحارس أحمد عادل عبد المنعم ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

ومع بداية الشوط الثاني أرسل أحمد مدبولي كرة عرضية حولها أمير مدحت إلى هدف التعادل بضربة رأسية في الدقيقة 48.

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برأسية خااادعة💥⚽.. أمير مدحت يتعادل لفريق البنك الأهلي أمام الإسماعيلي pic.twitter.com/ahg5OxvUTq — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 5, 2023

وجاء رد الإسماعيلي عن طريق عبد الرحمن مجدي الذي أرسل تمريرة رائعة لداخل منطقة الجزاء قابلها محمد عبد السميع بتسديدة مباشرة من أمام المرمى مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

وتوغل داخل منطقة الجزاء زراوغ سعيدو سيمبوري ثم سدد الكرة على يسار الحارس ولكن تألق أبو جبل وتصدى للكرة.

ونجح عماد حمدي في تسجيل الهدف الثاني للنادي الإسماعيلي ووضع كرة خدعت الحارس محمد أبو جبل في الدقيقة 67.

وانطلق كريم بامبو بالكرة على الجانب الأيسر وراوغ المدافع بشكل رائع ثم سدد الكرة ولكن ارتدت من جسد أحد المدافعين.

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