في غياب رونالدو.. النصر يختتم مجموعات أبطال آسيا بالتعادل مع استقلال دوشنبه

تعادل نادي النصر مع استقلال دوشنبة الطاجكيستاني بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في ختام دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

المباراة شهدت غياب كريستيانو رونالدو عن قائمة النصر للراحة.

التعادل رفع رصيد النصر للنقطة الـ 14 ليتأهل لدور الـ 16 كمتصدر للمجموعة، بينما أنهى الاستقلال المجموعات في المركز الرابع برصيد 3 نقاط فقط.

تشكيل النصر الأساسي شهد غياب جميع المحترفين، بينما شارك كل من أوتافيو وأندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا في وقت متأخر من المباراة.

تقدم أليشر دزاليلوفيتش لاستقلال في الدقيقة الـ 32 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وتعادل عبد الرحمن غريب للنصر في الدقيقة الـ 50 بمتابعة لتسديدته التي تصدى لها الحارس.