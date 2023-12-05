كرة يد - الأهلي يعلن تجديد ثلاثي الفريق

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 20:55

كتب : FilGoal

عمر كاستيلو - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

أعلن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تجديد تعاقد ثلاثة لاعبين من فريق كرة اليد بالنادي.

الثلاثي الذي نجح الأهلي في تجديد تعاقده هو عمر خالد "كاستيلو" وعمر سامي وأحمد راضي.

وأشار الأهلي إلى أن الثلاثي قد جدد تعاقده لمدة أربعة مواسم مقبلين.

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وأشار العوضي إلى أن تجديد ثلاثي الفريق يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة بالحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة.

الأهلي كان قد توج بالدوري في الموسم الماضي، كما حقق الفوز في جميع مبارياته بالبطولة منذ بداية الموسم الحالي.

بينما خرج الأهلي من كأس مصر بعد الخسارة من البنك الأهلي.

الأهلي كرة يد عمر خالد كاستيلو
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