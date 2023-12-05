ميسي يعلق مجددا على العرض السعودي لضمه

علق ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين مجددا على إمكانية انتقاله للدوري السعودي الصيف الماضي بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي

وتحدث ميسي لصحيفة "تايم" الأمريكية بعد اختياره الشخصية الرياضية لعام 2023 قائلا: "خياري الأول كان العودة إلى برشلونة لكن ذلك لم يكن ممكنا".

وواصل "حاولت العودة والأمر لم يحدث".

وشدد "فكرت كثيرا في الانتقال إلى السعودية حيث أعرف البلد وهم خلقوا مسابقة تستطيع أن تكون مهمة في المستقبل القريب".

وواصل ميسي "كسفير سياحي للسعودية فهي دولة جذبتني بالفعل خاصة لأنني استمتعت بكل شيء زرته هناك وبكيفية نهوض كرة القدم والجهد المبذول في المسابقة".

وأردف "الاختيار كان بين السعودية أو أمريكا وكلاهما كانا بمثابة اختيار شيق لي".

ووفقا للتقارير الصحفية فإن ميسي امتلك عرضا من الهلال السعودي لكنه في النهاية فضل الانضمام إلى إنتر ميامي.

وأتم ميسي "الآن لا يمكن أن نشتكي من شيء ربما أصعب شيء هو الزحام المروري مثلما كان الأمر في باريس، ثم الرطوبة في الصيف".