انتهت في الدوري - الإسماعيلي (2) - (1) البنك الأهلي.. سيراميكا (4) - (2) إنبي.. قمة الإثارة

يلعب الإسماعيلي أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

ويواجه سيراميكا كليوباترا منافسه إنبي ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإسماعيلي أمام البنك الأهلي وسيراميكا أمام إنبي.

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الإسماعيلي × البنك الأهلي

لمتابعة مباراة الإسماعيلي أمام البنك الأهلي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

نهاية المباراة

ق63كريم بامبو انطلق بالكرة على الجانب الأيسر وراوغ المدافع بشكل رائع ثم سدد الكرة ولكن ارتدت من جسد أحد المدافعين.

ق61 ياو أنور توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ سعيدو سيمبوري ثم سدد الكرة على يسار الحارس ولكن تألق أبو جبل وتصدى للكرة.

ق59 عبد الرحمن مجدي أرسل تمريرة رائعة لداخل منطقة الجزاء قابلها محمد عبد السميع بتسديدة مباشرة من أمام المرمى مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 توقف المباراة بسبب إصابة الحارس أحمد عادل عبد المنعم ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

ق16 عبد الرحمن مجدي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها عمر الساعي بتسديدة بالكعب مرت على يسار الحارس محمد أبو جبل لداخل الشباك.

ق5 حمدي النقاز مدافع الإسماعيلي يبعد فرصة هدف مؤكد من أمام أحمد مدبولي

ق2 عرضية خطيرة من محمد بسيوني يقابلها أحمد مدبولي بضربة رأسية تمر بجوار المرمى في فرصة خطيرة.

انطلاق المباراة

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سيراميكا كليوباترا × إنبي

لمتابعة مباراة سيراميكا كليوباترا أمام إنبي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ق90+1 ضربة رأسية من أحمد نادر حواش تمنح غنبي الهدف الثاني

ق88 الهدف الرابع لنادي سيراميكا بعد خطأ مدافع إنبي

ق86 أحمد أمين قفة يسجل هدف تقليص الفارق لنادي إنبي

ق74 جون إيبوكا يسجل الهدف الثالث بعد تمريرة متقنة من صديق أوجولا

ق73 صديق أوجولا يسجل الهدف الثاني لنادي سيرايمكا بتسديدة قوية

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق41 عرضية أرضية من صديق أوجولا من يمين منطقة الجزاء قابلها أحمد ياسر ريان بتسديدة من يمين منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يسار المرمى.

ق18 كرة عرضية من صديق أوجولا لاعب سيراميكا من جهة اليمين قابلها أحمد ياسر ريان برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ق6 بطاقة صفراء لكلا من أحمد أمين قفة لاعب إنبي ورجب نبيل لاعب سيراميكا بعد مشادة بينهما.

انطلاق المباراة